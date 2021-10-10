«Газпром» еще рассчитывает, что последняя инстанция в лице Конституционного суда Германии в Карлсруе согласиться вывести «Северный поток — 2» из-под юрисдикции евросоюзного законодательства», — заключил аналитик.
На Украине у дома бывшего президента страны и лидера партии «Европейская солидарность» (ЕС) Петра Порошенко в селе Козин Обуховской области собрались его противники и сторонники, они не расходятся уже сутки.
Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил в эфире телеканала "НАШ", что Украину ждет трагедия, если из-за ошибочной политики Киева прекратится транзит российского газа по ГТС страны.
Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что 37-летний актер мимического ансамбля Евгений Кулеш погиб в субботу во время спектакля "Садко" на сцене московского Большого театра, замешкавшись при смене декораций и не заметил, как сверху опускается рампа.