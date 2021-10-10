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Аналитик Чижевский: владельцами «Северного потока-2» может стать конгломерат компаний ЕС

Для соответствия газовой директиве Евросоюза в качестве владельцев «Северного потока — 2» могут выступить европейские партнёры газопровода, заявил аналитик Даниэль Чижевский.
RT на русском
Как считает аналитик, финансирование проекта компаниями Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall может дать «некоторое поле для маневра».
Взгляд.ру
«Газпром» еще рассчитывает, что последняя инстанция в лице Конституционного суда Германии в Карлсруе согласиться вывести «Северный поток — 2» из-под юрисдикции евросоюзного законодательства», — заключил аналитик.
Телеканал 360°
«Газпром» в сентябре объявил о завершении строительства «Северного потока — 2». Сейчас в первую нитку уже запустили газ, чтобы провести успешное тестирование.
Телеканал 360°

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