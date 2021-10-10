Полиция Киевской области: у дома экс-президента Украины Петра Порошенко проходит митинг

На Украине у дома бывшего президента страны и лидера партии «Европейская солидарность» (ЕС) Петра Порошенко в селе Козин Обуховской области собрались его противники и сторонники, они не расходятся уже сутки.