Будьте в Плюсе

Аналитик Чижевский: владельцем «Северного потока — 2» может стать конгломерат компаний ЕС

Для соответствия газовой директиве Евросоюза владельцами "Северного потока — 2" могут стать европейские партнеры трубопровода, заявил в беседе с "Польским радио" аналитик Даниэль Чижевский.
РИА Новости
Как заявил Чижевский в эфире «Польского радио», владельцем «Северного потока-2» может стать конгломерат евросоюзных компаний, принимающих участие в проекте, в частности Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall, что дало бы «некоторое поле для маневра».
Lenta.ru
«Газпром» еще рассчитывает, что последняя инстанция в лице Конституционного суда Германии в Карлсруе согласиться вывести «Северный поток — 2» из-под юрисдикции евросоюзного законодательства», — заключил аналитик.
Телеканал 360°
4 октября первую нитку газопровода «Северный поток-2» начали заполнять газом.
Lenta.ru

С чего всё началось

Аналитик Чижевский: владельцем «Северного потока — 2» может стать конгломерат компаний ЕС
Для соответствия газовой директиве Евросоюза владельцами "Северного потока — 2" могут стать европейские партнеры трубопровода, заявил в беседе с "Польским радио" аналитик Даниэль Чижевский.
РИА Новости19:32

Подробнее о событии

Аналитик Чижевский нашел способ обойти возможные ограничения по «СП-2»
Народные новости05:46
В Европе нашли способ обхода ограничений для «Северного потока — 2»
Московский Комсомолец19:57
Аналитик рассказал о способе Европы обойти ограничения по «Северному потоку — 2»
RT на русском21:29
«Северный поток – 2» предложили отдать партнерам Газпрома в Европе
Взгляд.ру21:19
Польский аналитик Дэниэль Чижовский предложил найти европейских партнеров «Северного потока — 2»
Телеканал 360°20:20
Аналитик Чижевский: владельцами «Северного потока-2» могут стать европейские партнеры
Lenta.ru23:15
Аналитик Чижевский: владельцем «Северного потока — 2» может стать конгломерат компаний ЕС
РИА Новости19:32

Интересное

В Минздраве уточнили, что 16 человек погибли при крушении самолета в Татарстане

"По предварительным данным на 11 утра (мск), в результате жесткой посадки самолета L-410 в Мензелинском районе Татарстана 16 человек погибли, шестеро пострадавших госпитализируются в медицинские учреждения республики бригадами скорой помощи и санитарной авиации", - говорится в сообщении.
ТАСС04:48