Как заявил Чижевский в эфире «Польского радио», владельцем «Северного потока-2» может стать конгломерат евросоюзных компаний, принимающих участие в проекте, в частности Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall, что дало бы «некоторое поле для маневра».
«Газпром» еще рассчитывает, что последняя инстанция в лице Конституционного суда Германии в Карлсруе согласиться вывести «Северный поток — 2» из-под юрисдикции евросоюзного законодательства», — заключил аналитик.
"По предварительным данным на 11 утра (мск), в результате жесткой посадки самолета L-410 в Мензелинском районе Татарстана 16 человек погибли, шестеро пострадавших госпитализируются в медицинские учреждения республики бригадами скорой помощи и санитарной авиации", - говорится в сообщении.