Как заявил Чижевский в эфире «Польского радио», владельцем «Северного потока-2» может стать конгломерат евросоюзных компаний, принимающих участие в проекте, в частности Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall, что дало бы «некоторое поле для маневра».