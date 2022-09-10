Российская газетаАналитик ЦМАКП Белоусов спрогнозировал «тягучую» инфляцию в России в 2023 годуПо итогам 2022 года инфляция в России может составить 11–14%.Московский КомсомолецВ августе уже наметилась тенденция к снижению профицита, предполагает экономист банка «ЦентроКредит», автор Telegram-канала MMI Евгений Суворов, проанализировав опубликованные Центробанком показатели платежного баланса.РБКПосле резкого скачка цен в конце февраля — начале апреля из-за влияния шокового ослабления рубля и потребительской паники уровень инфляции стал беспрерывно снижаться, указывают в ЦМАКП.РБКВ последние годы, пишет Белоусов, немонетарные факторы (то есть не относящиеся непосредственно к денежно-кредитной политике ЦБ) играли существенную роль в российской инфляции.РБКЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаФАНПрофильВесьмаЭкономика сегодняРБКПодробнее о событииАналитик ЦМАКП Белоусов спрогнозировал «тягучую» инфляцию в России в 2023 годуРоссийская газета05:12Аналитики ЦМАКП: Россию в 2023 году ждет период «тягучей», умеренно высокой инфляцииРБК02:00Самое цитируемоеАналитики предсказали высокую и «тягучую» инфляцию в РоссииМосковский Комсомолец04:24Аналитики предсказывают экономике РФ в 2023 году умеренно высокую инфляциюОреанда-Новости02:43Спрогнозирована динамика инфляции в России по итогам 2023 годаЭкономика сегодня03:38Аналитики представили прогноз по уровню инфляции в России на 2023 годФАН03:36Аналитики предсказали «тягучую» высокую инфляцию в РоссииForbes04:20Показать ещёОценить237Поделиться