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Аналитик ЦМАКП Белоусов спрогнозировал «тягучую» инфляцию в России в 2023 году

По итогам 2022 года инфляция в России может составить 11–14%.
Московский Комсомолец
В августе уже наметилась тенденция к снижению профицита, предполагает экономист банка «ЦентроКредит», автор Telegram-канала MMI Евгений Суворов, проанализировав опубликованные Центробанком показатели платежного баланса.
РБК
После резкого скачка цен в конце февраля — начале апреля из-за влияния шокового ослабления рубля и потребительской паники уровень инфляции стал беспрерывно снижаться, указывают в ЦМАКП.
РБК
В последние годы, пишет Белоусов, немонетарные факторы (то есть не относящиеся непосредственно к денежно-кредитной политике ЦБ) играли существенную роль в российской инфляции.
РБК

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Аналитик ЦМАКП Белоусов спрогнозировал «тягучую» инфляцию в России в 2023 году
Российская газета05:12
Аналитики ЦМАКП: Россию в 2023 году ждет период «тягучей», умеренно высокой инфляции
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