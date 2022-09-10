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Аналитик ЦМАКП Белоусов спрогнозировал «тягучую» инфляцию в России в 2023 году

На уровень 4-4,5% инфляция может выйти в 2025 году.
Российская газета
В последние годы, пишет Белоусов, немонетарные факторы (то есть не относящиеся непосредственно к денежно-кредитной политике ЦБ) играли существенную роль в российской инфляции.
РБК
После резкого роста цен в конце февраля – начале апреля уровень инфляции стал непрерывно снижаться.
Профиль
В августе третий месяц подряд Росстат зафиксировал дефляцию — 0,52% к июлю.
РБК

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Аналитики представили прогноз по уровню инфляции в России на 2023 год
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