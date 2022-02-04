В Санкт-Петербурге домохозяйству, состоящему из трех человек, потребуется тратить порядка 150,1 тысячи рублей на оплату ипотеки и потребительские расходы, необходимые для проживания в городе (126,5 тысяч рублей для льготной семейной ипотеки).
Не потому, что врачи плохие (хотя к медицинскому образованию тоже вопросов много), а потому, что уменьшается число больниц, бригад, врачей.⠀ Вчера подписчик мне рассказал, за какую сумму можно пролечиться с коронавирусом в одной из частных больниц нашего города (неофициально, конечно).
Российский журналист Владимир Соловьев в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» прокомментировал победу сборной России над командой Украины в полуфинале чемпионата Европы (3:2). Сборная России встретится в финале с победителем пары Португалия — Испания.