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Аналитик Цыпкин назвал комфортным для покупки «двушки» в ипотеку доход в размере ₽217 тыс

Старший аналитик группы региональных рейтингов агентства АКРА Илья Цыпкин назвал доход семьи, достаточный для комфортной покупки двухкомнатной квартиры в столичной новостройке.
Московский Комсомолец
За основу брались потребительские затраты домохозяйств, рассчитанные Росстатом – 39 500 рублей.
Актуальные Новости
Сумма составила 90,2 тысячи рублей на конец 2021 года.
Lenta.ru
В Санкт-Петербурге домохозяйству, состоящему из трех человек, потребуется тратить порядка 150,1 тысячи рублей на оплату ипотеки и потребительские расходы, необходимые для проживания в городе (126,5 тысяч рублей для льготной семейной ипотеки).
РИА Новости

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Назван доход для покупки двушки в ипотеку в Москве
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АКРА: московской семье для комфортной покупки двушки в ипотеку нужен доход в 217 тысяч рублей
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Аналитик Цыпкин назвал доход семьи для покупки ипотечной двушки в Москве
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Аналитик Цыпкин назвал комфортным для покупки «двушки» в ипотеку доход в размере ₽217 тыс
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