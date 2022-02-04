Не потому, что врачи плохие (хотя к медицинскому образованию тоже вопросов много), а потому, что уменьшается число больниц, бригад, врачей.⠀ Вчера подписчик мне рассказал, за какую сумму можно пролечиться с коронавирусом в одной из частных больниц нашего города (неофициально, конечно).