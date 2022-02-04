В Санкт-Петербурге домохозяйству, состоящему из трех человек, потребуется тратить порядка 150,1 тысячи рублей на оплату ипотеки и потребительские расходы, необходимые для проживания в городе (126,5 тысяч рублей для льготной семейной ипотеки).
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в четверг объявил, что канадские власти вряд ли задействуют военных в связи с продолжающимися шестой день в Оттаве протестами дальнобойщиков, выступающих против обязательной вакцинации водителей грузовиков от COVID-19.
Ученые из Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) и НИЦ «Курчатовский институт» совместно с коллегами-археологами из Института археологии РАН установили происхождение античной терракотовой головы, которая была обнаружена в Керченском проливе при строительстве Крымского моста.