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Аналитик Цыпкин назвал комфортным для покупки «двушки» в ипотеку доход в размере ₽217 тыс

Эксперт группы региональных рейтингов агентства АКРА Илья Цыпкин подсчитал какой доход нужен для ипотеки на двухкомнатную квартиру в Москве, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru
Эксперт напомнил, что если в семье есть ребенок, родившийся после 1 января 2018 года, то ставка по льготной ипотеке составит 4,7% и общая сумма необходимого дохода сократится до 182,5 тыс. рублей.
МИР 24
За основу брались потребительские затраты домохозяйств, рассчитанные Росстатом – 39 500 рублей.
Актуальные Новости
В Санкт-Петербурге домохозяйству, состоящему из трех человек, потребуется тратить порядка 150,1 тысячи рублей на оплату ипотеки и потребительские расходы, необходимые для проживания в городе (126,5 тысяч рублей для льготной семейной ипотеки).
РИА Новости

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