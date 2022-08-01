«В августе закупочная стоимость природного газа, поставляемого в Республику Молдова согласно условиям контракта с ПАО "Газпром", составит для АО "Молдовагаз" 1 458,5 доллара США за тысячу кубометров»,-- сообщил господин Чебан.
Президент США Джо Байден заявил, что его администрация готова оперативно обсуждать с РФ новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающий в 2026 году.
«Правоохранительные органы разбираются с причинами происшедшего, но, тем не менее, надо отчетливо понимать, что Севастополь — прифронтовой город со всеми вытекающими последствиями», — сказал губернатор Севастополя.
Франция заморозила российские активы на сумму 1,2 миллиарда евро, не считая активов ЦБ, заявил глава Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin) при министерстве финансов и экономики страны Гийом Валетт-Валла.