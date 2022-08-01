Будьте в Плюсе

Аналитик Демидов назвал новыми основными покупателями российского угля Индию и Китай

Судя по тенденции, основными покупателями российского угля станут Индия и Китай и, возможно, Турция, убежден международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.
Lenta.ru
Россия перенаправила поставки угля с ЕС в Азию, становясь крупнейшим поставщиком как угля-антрацита, так и бурого угля в Китай, Турцию и Индию, подчеркнул аналитик.
Lenta.ru
Решение о запрете импорта российского угля включили в пятый пакет европейских санкций в апреле.
Lenta.ru
Европейские страны, взявшие курс на отказ от покупки энергоресурсов у Москвы, постепенно снижали импорт российского угля, а с 1 августа полностью запретили поставки из России.
Lenta.ru

Интересное

Минобороны заявило об уничтожении в Харькове двух установок HIMARS

Министерство обороны России объявило об уничтожении на Украине сразу двух пусковых установок реактивной системы залпового огня HIMARS.
РБК05:58

Воспитанник «Зенита» Коваленко рассказал, как перешел в «Пюник»

Защитник Михаил Коваленко, являющийся воспитанником «Зенита» рассказал, как перешел в армянский «Пюник».
Советский спорт05:49

Первый магазин H&M откроется в Москве 2 августа

Магазин H&M в столичном ТЦ "Метрополис" откроется не с сегодняшнего дня, как ожидалось ранее, а во вторник, 2 августа.
Газета.Ru05:46

Цена на газ для Молдавии вырастет до $1458,5 в августе

«В августе закупочная стоимость природного газа, поставляемого в Республику Молдова согласно условиям контракта с ПАО "Газпром", составит для АО "Молдовагаз" 1 458,5 доллара США за тысячу кубометров»,-- сообщил господин Чебан.
Коммерсантъ07:45

Президент США Байден заявил о готовности обсуждать с Россией замену договора СНВ-3

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация готова оперативно обсуждать с РФ новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающий в 2026 году.
РИА Новости07:37

Бывший представитель США по Косово назвал безумцем украинского депутата Гончаренко

Бывший представитель США по вопросам переговоров с Косово назвал безумцем Алексея Гончаренко.
Актуальные Новости07:23

Губернатор Севастополя заявил, что город является прифронтовым

«Правоохранительные органы разбираются с причинами происшедшего, но, тем не менее, надо отчетливо понимать, что Севастополь — прифронтовой город со всеми вытекающими последствиями», — сказал губернатор Севастополя.
REGNUM06:37

Daily Mail: человеку нравится погружаться в собственные мысли так же, как в Internet

Японские и Британские ученые, исследование которых описано в газете Daily Mail, доказали, что состояние человека наедине с собственными мыслями схоже с «серфингом» в Сети.
МедиаПоток05:41

Минфин Франции заявил о заморозке российских активов на сумму 1,2 миллиарда евро

Франция заморозила российские активы на сумму 1,2 миллиарда евро, не считая активов ЦБ, заявил глава Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin) при министерстве финансов и экономики страны Гийом Валетт-Валла.
РИА Новости07:29

Брат заявил, что у госпитализированного Чубайса не выявили хронических заболеваний

Медики не выявили у госпитализированного экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса хронических заболеваний, сейчас он идет на поправку.
Lenta.ru05:38