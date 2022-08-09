В первом полугодии 2022 года Россия увеличила производство пива по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 2,7% — до 410 млн декалитров (1 декалитр — 10 литров), следует из материалов Ассоциации производителей пива (АПП).
"Нормы о приостановке исполнения банками своих обязательств перед клиентами в иностранной валюте, которые содержатся в указе (президента Владимира Путина), касаются только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - сказали в регуляторе.
"Если комиссия не выделит деньги, то Варшава подаст в суд на Брюссель, наложит вето на инициативы ЕС и создаст коалицию для смещения действующей главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и ее коллегии комиссаров", — пригрозил политик.
"Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в сторону Венгрии, Чехии и Словакии, заявил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин.