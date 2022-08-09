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Аналитик Демидов предрек кризис в Венгрии из-за остановки прокачки нефти через «Дружбу»

Компания перестала прокачивать российскую нефть в Европу утром 4 августа.
Lenta.ru
Украинская государственная компания «Укртранснафта» остановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», по которой сырье поступает в Венгрию, Чехию и Словакию.
Lenta.ru
Теперь из-за невозможности исполнить контракт общие прямые потери для Венгрии от отказа российской нефти составят более $1 млрд.
Московский Комсомолец
Советник президента «Транснефти» Игорь Демин уточнил, что транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии при этом продолжается.
News.ru

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Эксперт предрек Венгрии кризис из-за остановки прокачки российской нефти через Украину
Московский Комсомолец09:08
Аналитик Демидов предрек кризис в Венгрии из-за остановки прокачки нефти из РФ через «Дружбу»
ГЛАС.RU08:09
Аналитик Демидов предрек кризис в Венгрии из-за остановки прокачки нефти через «Дружбу»
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Эксперт Демидов назвал остановку прокачки газа в Венгрию попыткой Европы надавить на Будапешт
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