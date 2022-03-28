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Аналитик Джиоев допустил укрепление рубля благодаря продаже газа за российскую валюту

Сейчас наблюдается укрепление российской валюты на фоне новостей о переходе расчетов за экспорт газа недружественным странам в рубли.
ПРАЙМ
Переход на рубль во внешнеэкономических расчетах означает, что увеличивается число экономических агентов, заинтересованных в стабильности курса, рассказал агентству "Прайм" аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.
ПРАЙМ
Единственный нюанс — теперь будет продаваться 100% объема экспортной выручки за газ, а не 80%.
ПРАЙМ
Джиоев раскрыты последствия продажи российского газа за рубли и заявил, что национальная валюта не испытает значительных изменений.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Аналитик Джиоев раскрыл будущее рубля после смены валюты для оплаты российского газа
РЕН ТВ20:17
Аналитик Джиоев допустил укрепление рубля благодаря продаже газа за российскую валюту
Lenta.ru20:12
Аналитик Джиоев ждет небольшого укрепления рубля при частичном переходе на него во внешней торговле
ПРАЙМ19:02
Аналитик Джиоев заявил, что продажа газа за рубли не отразится на курсе российской валюты
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