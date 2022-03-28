Lenta.ruАналитик Джиоев допустил укрепление рубля благодаря продаже газа за российскую валютуСейчас наблюдается укрепление российской валюты на фоне новостей о переходе расчетов за экспорт газа недружественным странам в рубли.ПРАЙМПереход на рубль во внешнеэкономических расчетах означает, что увеличивается число экономических агентов, заинтересованных в стабильности курса, рассказал агентству "Прайм" аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.ПРАЙМЕдинственный нюанс — теперь будет продаваться 100% объема экспортной выручки за газ, а не 80%.ПРАЙМДжиоев раскрыты последствия продажи российского газа за рубли и заявил, что национальная валюта не испытает значительных изменений.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАналитик Джиоев раскрыл будущее рубля после смены валюты для оплаты российского газаРЕН ТВ20:17Аналитик Джиоев допустил укрепление рубля благодаря продаже газа за российскую валютуLenta.ru20:12Аналитик Джиоев ждет небольшого укрепления рубля при частичном переходе на него во внешней торговлеПРАЙМ19:02Аналитик Джиоев заявил, что продажа газа за рубли не отразится на курсе российской валютыРИА Новости19:17Показать ещёОценить8Поделиться