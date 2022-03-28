RT на русскомАналитик Джиоев ожидает укрепления рубля благодаря продаже газа за российскую валютуАналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев рассказал агентству «Прайм», что ожидаемый частичный переход торговли газом за российские рубли поспособствует укреплению российской валюты.RT на русскомПереход на рубль во внешнеэкономических расчетах означает, что увеличивается число экономических агентов, заинтересованных в стабильности курса, рассказал агентству "Прайм" аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.ПРАЙМЕдинственный нюанс — теперь будет продаваться 100% объема экспортной выручки за газ, а не 80%.ПРАЙМЕвро дешевел на 4,1 рубля, до 102,7 рубля.РамблерЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАналитик Джиоев допустил укрепление рубля благодаря продаже газа за российскую валютуLenta.ru20:12Аналитик Джиоев ждет небольшого укрепления рубля при частичном переходе на него во внешней торговлеПРАЙМ19:02Самое цитируемоеАналитик Джиоев ожидает укрепления рубля благодаря продаже газа за российскую валютуRT на русском21:46Аналитик Джиоев: продажа газа за рубли не отразится на курсе российской валютыNews.ru20:40Аналитик Джиоев раскрыл будущее рубля после смены валюты для оплаты российского газаРЕН ТВ20:17Аналитик Джиоев: рубль будет более востребованным и укрепленнымBanki Loans02:04Аналитик Джиоев заявил, что продажа газа за рубли не отразится на курсе российской валютыРИА Новости19:17Показать ещёОценить74Поделиться