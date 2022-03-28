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Аналитик Джиоев ожидает укрепления рубля благодаря продаже газа за российскую валюту

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев рассказал агентству «Прайм», что ожидаемый частичный переход торговли газом за российские рубли поспособствует укреплению российской валюты.
RT на русском
Переход на рубль во внешнеэкономических расчетах означает, что увеличивается число экономических агентов, заинтересованных в стабильности курса, рассказал агентству "Прайм" аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.
ПРАЙМ
Единственный нюанс — теперь будет продаваться 100% объема экспортной выручки за газ, а не 80%.
ПРАЙМ
Евро дешевел на 4,1 рубля, до 102,7 рубля.
Рамблер

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Аналитик Джиоев допустил укрепление рубля благодаря продаже газа за российскую валюту
Lenta.ru20:12
Аналитик Джиоев ждет небольшого укрепления рубля при частичном переходе на него во внешней торговле
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