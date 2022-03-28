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Аналитик Джиоев ожидает укрепления рубля благодаря продаже газа за российскую валюту

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев рассказал агентству «Прайм», что ожидаемый частичный переход торговли газом за российские рубли поспособствует укреплению российской валюты.
RT на русском
«При переходе расчётов за экспортные поставки газа в нашу валюту импортёры газа будут вынуждены покупать рубль — то есть, по сути, проводить те же операции по продаже валюты на рынке», — заявил он.
RT на русском
На вопрос о том, стоит ли ждать от решения продавать часть экспортного газа за рубли укрепления российской валюты, специалист ответил, что с точки зрения баланса спроса и предложения на валютном рынке изменения будут незначительными.
ПРАЙМ
Единственный нюанс — теперь будет продаваться 100% объема экспортной выручки за газ, а не 80%.
ПРАЙМ

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