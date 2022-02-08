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Аналитик Джиоев: рубль укрепится после снижения напряженности вокруг Украины

Если сложится ряд факторов, доллар снова будет стоить 60 рублей, рассказал агентству "Прайм" аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.
ПРАЙМ
Одна из основных причин падения курса рубля – геополитические риски, связанные с ситуацией вокруг Украины.
ПРАЙМ
На рост курса доллара влияет и ожидание повышения ключевой ставки в США, что уже привело к росту доходностей американских гособлигаций.
ПРАЙМ
При снижении угрозы санкций против РФ, сохранении ставок ФРС на прежнем уровне и ушедших за 100 долларов за баррель ценах на нефть у отечественной валюты будет шанс снова достичь планки в 60 рублей за доллар.
Телеканал 360°

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