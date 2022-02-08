При снижении угрозы санкций против РФ, сохранении ставок ФРС на прежнем уровне и ушедших за 100 долларов за баррель ценах на нефть у отечественной валюты будет шанс снова достичь планки в 60 рублей за доллар.
МОСКВА, Кинобизнес сегодня – 8 февраля видеосервис Netflix рассказал, что к уже анонсированным ранее российским проектам — сериалам «Анна К» и «Ничего особенного» от создателей «Перевала Дятлова» и «Эпидемии», и секретному проекту с Сашей Петровым добавился криминальный триллер «ЗАТО» (Закрытое административно-территориальное образование) события которой будут происходить в постсовесткий период.