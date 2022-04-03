Будьте в Плюсе

Аналитик Джиоев: укреплению рубля способствует резкое снижение объемов импорта в Россию

Факторы, связанные с действиями западных стран, повлияли на стабилизацию и укрепление курса рубля.
Вечерняя Москва
Происходящее в последнее время укрепление рубля на валютном рынке объясняется снижением объемов импорта, рассказал агентству "Прайм" аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.
РИА Новости
"Такому укреплению способствует резкое снижение объемов импорта в страну и как следствие уменьшение спроса на иностранную валюту со стороны импортеров", — отметил он.
РИА Новости
Также рубль поддерживает введение 12-процентной комиссии на покупку валюты и решение властей о переводе оплаты за газ в рубли, добавил Джиоев.
РИА Новости

Подробнее о событии

Аналитик Джиоев: укреплению рубля способствует резкое снижение объемов импорта в Россию
РИА Новости20:15
Эксперт Джиоев перечислил факторы, влияющие на курс рубля
ПРАЙМ20:03
Аналитик объяснил, какие факторы повлияли на укрепление курса рубля
Вечерняя Москва1 апреля в 03:40
Показать все источники

Интересное

Бойцы полка полиции спецназначения из Чечни приступили к штурму завода в Мариуполе

Бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова приступили к штурму завода в Мариуполе.
Lenta.ruвчера в 09:11

Песков не считает врагами государства известных лиц, которые испугались и покинули Россию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Беларусь 1» отказался считать врагами государства знаменитостей, которые испугались или не поняли спецоперацию на Украине и покинули Россию.
Lenta.ru17:37

Глава Conexus Барисс: российский газ перестал поступать в страны Балтии с начала апреля

С начала апреля в Латвию, Литву и Эстонию перестал поступать природный газ из России, сообщил глава оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс, передает Jauns.
РБК20:00

В Лондоне проходит акция протеста из-за резкого роста цен на электричество и газ

В Лондоне активисты движения National Assembly проводят акцию протеста в связи с резким ростом цен на газ и электричество.
RT на русскомвчера в 10:59

Шольц эмоционально отреагировал на свист и выкрики в ходе его выступления в Эссене

Канцлер Германии Олаф Шольц эмоционально отреагировал на свист и крики некоторых собравшихся во время его выступления на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Эссене (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия).
ТАСС20:08

Посол в Турции назвал «четким и ясным» ответ на вопрос о статусе Крыма

Ответ на вопрос о принадлежности Крыма четкий и ясный, написал в статье для газеты Aydınlık посол России в Турции Алексей Ерхов.
РБК20:40

Гастроэнтеролог Марченко допустила развитие цирроза печени из-за диеты и потери веса

Марченко раскрыла неожиданную причину развития цирроза печени и допустила, что он может возникнуть не только от частого употребления алкоголя, но и от ограничений в еде и потери веса.
Lenta.ru19:32

МИД РФ ответил на призыв МИД Чехии к дипломатам России покинуть службу из-за Украины

В Telegram-канале внешнеполитического ведомства России ответили на призыв Чехии к дипломатам покинуть службу из-за спецоперации на Украине.
Lenta.ru18:33

WP: в конгрессе США затянулось рассмотрение законопроектов против Москвы из-за Украины

В конгрессе США затянулось рассмотрение законопроектов, связанных с ситуацией вокруг Украины, причина этому — смена роли законодательной власти в международной политике, пишет Washington Post.
РИА Новости19:56

ГИБДД планирует отправлять автомобили на принудительный техосмотр с 1 марта 2023 года

Сотрудники ГИБДД смогут отправлять автомобили на принудительный техосмотр, если выявят хотя бы одну серьезную техническую неисправность, способную повлиять на безопасность дорожного движения.
Автоновости днявчера в 04:38