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Аналитик Джиоев заявил, что укрепление рубля объясняется снижением объемов импорта

"Такому укреплению способствует резкое снижение объемов импорта в страну и как следствие уменьшение спроса на иностранную валюту со стороны импортеров", — отметил собеседник агентства.
ПРАЙМ
Поддержку российской валюте оказывают снижение объемов импорта, объяснил агентству "Прайм" аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.
ПРАЙМ
Также рубль поддерживает введение 12-процентной комиссии на покупку валюты и решение властей о переводе оплаты за газ в рубли, добавил Джиоев.
РИА Новости
Что будет с российской валютой дальше — в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru

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