Глава российской делегации Владимир Мединский в беседе с «Интерфаксом» отказался разделять оптимизм Киева по поводу готовности договора, заявив, что военные и дипломатические службы Киева пока сильно отстают от выполнения тех соглашений, которые уже достигнуты на политическом уровне.
Спецслужбы Казахстана задержали агента иностранной разведки, планировавшего покушение на президента страны Касым-Жомарта Токаева, заявили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.
Вице-премьер Польши, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, что Варшава готова предоставить место для размещения американского ядерного оружия, если ее об этом попросят в Вашингтоне.
В Госдуму в понедельник внесут поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за исполнение антироссийских санкций на территории России, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Беларусь 1» отказался считать врагами государства знаменитостей, которые испугались или не поняли спецоперацию на Украине и покинули Россию.