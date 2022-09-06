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Эксперт Емельянов заявил, что остановка «Северного потока» оказала давление на курс рубля

Остановка прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" стала главным фактором, который давит на курс российской валюты, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов.
РИА Новости
"Дисбаланс между спросом и предложением должен вызвать удорожание базовых валют, то есть падение рубля", — резюмировал Емельянов.
ПРАЙМ
Для правительства комфортным валютным курсом рубля выступает отметка выше 70 рублей за доллар.
ПРАЙМ
Министерство финансов не может уменьшать свои обязательства и растраты по главным статьям расходов.
В Татарстане

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Специалист Емельянов рассказал о влиянии «Северного потока» на рубль
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