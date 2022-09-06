РИА НовостиЭксперт Емельянов заявил, что остановка «Северного потока» оказала давление на курс рубляОстановка прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" стала главным фактором, который давит на курс российской валюты, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов.РИА Новости"Дисбаланс между спросом и предложением должен вызвать удорожание базовых валют, то есть падение рубля", — резюмировал Емельянов.ПРАЙМДля правительства комфортным валютным курсом рубля выступает отметка выше 70 рублей за доллар.ПРАЙММинистерство финансов не может уменьшать свои обязательства и растраты по главным статьям расходов.В ТатарстанеЧитать далееСвернутьПодробнее о событииСпециалист Емельянов рассказал о влиянии «Северного потока» на рубльNVL20:43Эксперт Емельянов: на курс рубля влияет остановка прокачки газа по «Северному потоку»Телеканал 360°20:59Аналитик Емельянов объяснил, как остановка «Северного потока» повлияет на курс рубляИА SM-News20:48Валерий Емельянов рассказал о влиянии «Северного потока» на рубльВ Татарстане23:20Экономист Емельянов: отключение «Северного потока» главный фактор давления на рубльОбщественная служба новостей20:35Эксперт Емельянов заявил, что остановка «Северного потока» оказала давление на курс рубляРИА Новости20:18Эксперт Емельянов: «Северный поток» стал главным фактором ослабления рубляПРАЙМ20:03Показать ещёОценить49Поделиться