Будьте в Плюсе

Аналитик Емельянов рекомендовал положить валюту на депозит или обменять ее на юани

Над евро, как и долларом сейчас нависают санкционные риски.
ПРАЙМ
Как лучше распорядиться имеющимися у вас евро, рассказал
 агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов.
РИА Новости
Также евро можно обменять на другие валюты: доллары, юани или рубли, заключил Емельянов.
РИА Новости
Вернее, в единственный паевой фонд (ПИФ Райффайзен Европа), у которого динамика похожа на TEUS: пока падает, теряя с начала года около 20% в евро и более 30% в рублях.
ПРАЙМ

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