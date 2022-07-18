"УФСБ России по Ростовской области выявлен гражданин Украины, прибывший на территорию Российской Федерации в целях выполнения задания пятого управления департамента контрразведки Службы безопасности Украины по сбору и передаче сведений о передвижении по территории Ростовской области российской военной техники", - говорится в сообщении.
Кузнецов добавил, что формальное вступление Финляндии в НАТО не несет непосредственной серьезной угрозы для России, но в случае размещения на территории страны инфраструктуры альянса и тяжелых вооружений Москва будет вынуждена реагировать адекватными мерами для обеспечения своей безопасности.