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Аналитик Евсеев заявил, что попытка НАТО захватить Калининград вынудит РФ на ядерный удар

Гипотетические попытки НАТО вторгнуться в Калининградскую область могут спровоцировать Россию на применение ядерного оружия, предположил
 в беседе с "Украиной.ру" военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.
РИА Новости
Аналитик считает, что эффективность военной спецоперации на Украине приведет к тому, что желание Североатлантического альянса вступать в боевые действия с российской армией ослабнет.
РИА Новости
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.
Известия
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины.
РИА Новости

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Эксперт Евсеев: попытки НАТО захватить Калининград вынудят Россию применить ядерное оружие
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