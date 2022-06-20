Lenta.ruАналитик Евсеев заявил, что попытка НАТО захватить Калининград вынудит РФ на ядерный ударГипотетические попытки НАТО вторгнуться в Калининградскую область могут спровоцировать Россию на применение ядерного оружия, предположил в беседе с "Украиной.ру" военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.РИА НовостиАналитик считает, что эффективность военной спецоперации на Украине приведет к тому, что желание Североатлантического альянса вступать в боевые действия с российской армией ослабнет.РИА НовостиРоссия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.ИзвестияПо заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины.РИА НовостиЧитать далееСвернутьPravda.RuPravda.RuТелеканал 360°ИзвестияREGNUMГазета.RuИАНЕДВечерняя МоскваПодробнее о событииЭксперт Евсеев: попытки НАТО захватить Калининград вынудят Россию применить ядерное оружиеГазета.Ru21:58«Полезет Польша – применим ядерное оружие». Военный эксперт о том, что начнется на Балтике после УкраиныУкраина.ру17 июня в 12:30Самое цитируемоеЕвсеев: попытки НАТО захватить Калининград приведут к ядерным ударамPravda.Ru20:46Евсеев о Балтике после Украины: «Полезет Польша – применим ядерное оружие»ИАНЕД17 июня в 16:02Евсеев о том, что начнется на Балтике после спецоперации на Украине: «Полезет Польша – применим ядерное оружие»NVL17 июня в 14:25«Полезет Польша – применим ядерное оружие». Военный эксперт о том, что начнется на Балтике после СВО на УкраинеИА SM-News17 июня в 13:06Эксперт Евсеев: попытки НАТО захватить Калининград вынудят Россию применить ядерное оружиеРИА Новости20:06Показать ещёОценить310Поделиться