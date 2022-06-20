Будьте в Плюсе

Аналитик Евсеев заявил, что попытка НАТО захватить Калининград вынудит РФ на ядерный удар

Гипотетические попытки НАТО вторгнуться в Калининградскую область могут спровоцировать Россию на применение ядерного оружия, предположил
 в беседе с "Украиной.ру" военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.
РИА Новости
Многое будет зависеть от того, насколько эффективно Россия проведет спецоперацию на Украине.
Украина.ру
Как сообщал Лайф, ранее Литовские железные дороги уведомили калининградские власти о том, что с 18 июня будет прекращён транзит товаров, которые подпали под санкции Евросоюза.
Life.ru
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины.
РИА Новости

Подробнее о событии

Евсеев о том, что начнется на Балтике после спецоперации на Украине: «Полезет Польша – применим ядерное оружие»
NVL17 июня в 14:25
«Полезет Польша – применим ядерное оружие». Военный эксперт о том, что начнется на Балтике после Украины
Украина.ру17 июня в 12:30
Самое цитируемое
Евсеев: попытки НАТО захватить Калининград приведут к ядерным ударам
Pravda.Ru20:46
Эксперт Евсеев: попытки НАТО захватить Калининград вынудят Россию применить ядерное оружие
РИА Новости20:06
Евсеев о Балтике после Украины: «Полезет Польша – применим ядерное оружие»
ИАНЕД17 июня в 16:02
Военный аналитик Евсеев: РФ решится на ядерный удар при попытке НАТО захватить Калининград
Lenta.ru23:06
«Полезет Польша – применим ядерное оружие». Военный эксперт о том, что начнется на Балтике после СВО на Украине
ИА SM-News17 июня в 13:06

Интересное

Бывший премьер Британии Браун рассказал, как Путин заставлял его сидеть на низком стуле

Экс-премьер рассказал, что во время его визита в Москву в 2006 году, когда он возглавлял казначейство, Путин заставил его сидеть на низком стуле.
Shraibikus Newsвчера в 10:44

Foreign Policy: Германия предпочла бы разочаровать Украину, но не унизить Россию

Эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф заявил о том, что власти Германии предпочли бы скорее разочаровать Украину, чем унизить Россию.
RT на русском20:39

«Ъ»: с 20 июня судебные приставы в России смогут взыскивать долги в автоматическом режиме

С 20 июня в России вступают в силу поправки в закон «Об исполнительном производстве».
BFM.ru18:34

РИА «Новости»: ВКС России применили на Украине новые высокоточные ракеты

Воздушно-космические силы России впервые применили на Украине новые высокоточные ракеты под индексом "305" - они применяются для уничтожения особо важных военных объектов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в Минобороны России.
Газета.Ru18:23

Глава Самарской области Азаров предложил возобновить производство самолетов на «Авиакоре»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил возобновить производство самолетов на заводе «Авиакор», в настоящее время идут обсуждения этого вопроса, передает РИА Новости.
Lenta.ru22:11

Сдавшиеся в плен военные батальона «Айдар» дают показания против своих сослуживцев

Военнослужащие украинского батальона «Айдар», ранее сдавшиеся в плен солдатам Луганской народной республики (ЛНР), начали давать показания против своих сослуживцев, которые в настоящее время занимаются блокировкой завода «Азот» в Северодонецке, сообщил ТАСС источник, близкий к Народной милиции ЛНР.
Lenta.ru20:23

Экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис умер в Баку на 77 году жизни

Бывший государственный секретарь РСФСР и первый заместитель председателя правительства России в 1991-1992 годах Геннадий Бурбулис умер в возрасте 76 лет в Баку, сообщили РИА Новости в Ельцин Центре.
РИА Новостивчера в 12:15

Опубликовано видео «удара» ВСУ по буксиру ВС из РФ «Василий Бех» с «Байрактара»

Издание Regnum со ссылкой на телеграм-канал «Военный обозреватель» сообщает о появившейся в Сети видеозаписи, на которой якобы зафиксирован момент "атаки" на буксир «Василий Бех», приведшей к его крушению.
Discover2423:22

Премьер Франции Борн: ситуация после выборов в парламент представляет угрозу стране

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что ситуация после выборов в Национальное собрание представляет "угрозу стране".
РИА Новости18:11