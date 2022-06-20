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Аналитик Евсеев заявил, что попытка НАТО захватить Калининград вынудит РФ на ядерный удар

Гипотетические попытки НАТО вторгнуться в Калининградскую область могут спровоцировать Россию на применение ядерного оружия, предположил
 в беседе с "Украиной.ру" военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.
РИА Новости
Многое будет зависеть от того, насколько эффективно Россия проведет спецоперацию на Украине.
Украина.ру
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине.
РИА Новости
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины.
РИА Новости

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