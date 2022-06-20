Бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко заявил, что транспортная блокада Калининграда, организованная Литвой, является поводом для начала военных действий, так как Вильнюс нарушил право Москвы на доступ к своей территории.
Предполагается, что в автоматическом режиме в течение трех дней будет открываться исполнительное производство, если гражданин не оплатил штраф за нарушение правил дорожного движения в установленный законом срок.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил возобновить производство самолетов на заводе «Авиакор», в настоящее время идут обсуждения этого вопроса, передает РИА Новости.
Народный артист России Сергей Шакуров вспомнил, как проходили съемки картины «Земля Санникова» и почему он не стал соглашаться на роль, увидев несправедливость к Владимиру Высоцкому, передают «Аргументы и факты».
В Кишиневе после митинга оппозиционной партии «Шор» 19 июня не смогли провести концерт российских исполнителей Филиппа Киркорова, DAVA и Ивана Дмитриенко из-за препятствий со стороны полиции, сообщает издание NewsMaker со ссылкой на организаторов.