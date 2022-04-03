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Аналитик Евстифеев посоветовал вложить четверть сбережений в альтернативные валюты

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев назвал россиянам альтернативные валюты для вкладов.
Lenta.ru
Еще в начале текущего года "идеальная" валютная корзина сбережений выглядела так: 40% доллар, 25% рубль, 25% евро, 10% британский фунт, говорил аналитик агентству в январе.
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"Хранение данных валют в безналичной форме позволяет защититься от валютного риска рубля, но ставки по ним снижаются и сильно контрастируют с рублевыми", — добавил он.
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В настоящее время выбор валюты для хранения сбережений заметно снизился, так как доллары, евро, франки и фунты почти недоступны в наличном виде.
АБН

Подробнее о событии

Аналитик Евстифеев посоветовал россиянам вложить четверть сбережений в альтернативные валюты
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