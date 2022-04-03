Lenta.ruАналитик Евстифеев посоветовал вложить четверть сбережений в альтернативные валютыНачальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев назвал россиянам альтернативные валюты для вкладов.Lenta.ruЕще в начале текущего года "идеальная" валютная корзина сбережений выглядела так: 40% доллар, 25% рубль, 25% евро, 10% британский фунт, говорил аналитик агентству в январе.ПРАЙМ"Хранение данных валют в безналичной форме позволяет защититься от валютного риска рубля, но ставки по ним снижаются и сильно контрастируют с рублевыми", — добавил он.ПРАЙМВ настоящее время выбор валюты для хранения сбережений заметно снизился, так как доллары, евро, франки и фунты почти недоступны в наличном виде.АБНЧитать далееСвернутьГлавный региональныйГлавный региональныйНародные новостиПрофильКомсомольская правдаАБНФАНРамблерRB НовостиЭкономика сегодняПодробнее о событииАналитик Евстифеев посоветовал россиянам вложить четверть сбережений в альтернативные валютыКомсомольская правда05:23Банкир Евстифеев: по 25% сбережений лучше хранить в рублях и «альтернативных» валютахПРАЙМ00:53Самое цитируемоеКак сохранить сегодня сбережения: названы альтернативные валютыПрофиль01:18Аналитик Евстифеев посоветовал россиянам изменить структуру портфеля личных сбереженийФАН02:42Аналитик Евстифеев описал наилучший состав валютной корзины сбереженийЭкономика сегодня02:36Аналитик Евстифеев посоветовал вложить четверть сбережений в альтернативные валютыLenta.ru01:41Банкир Евстифеев: по 25% сбережений нужно хранить в рублях и юаняхАБН04:42Показать ещёОценить83Поделиться