Глава российской делегации Владимир Мединский в беседе с «Интерфаксом» отказался разделять оптимизм Киева по поводу готовности договора, заявив, что военные и дипломатические службы Киева пока сильно отстают от выполнения тех соглашений, которые уже достигнуты на политическом уровне.