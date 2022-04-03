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Аналитик Евстифеев посоветовал вложить четверть сбережений в альтернативные валюты

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев назвал россиянам альтернативные валюты для вкладов.
Lenta.ru
В настоящее время выбор валюты для хранения сбережений заметно снизился, так как доллары, евро, франки и фунты почти недоступны в наличном виде.
АБН
Сейчас в России набирает популярность китайский юань в силу геополитической обстановки, указал эксперт.
ПРАЙМ
На фоне обострения геополитической ситуации курсы доллара и евро к рублю подскочили до исторических максимумов.
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Банкир Евстифеев рассказал, как хранить сбережения в условиях санкций
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