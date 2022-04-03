Lenta.ruАналитик Евстифеев посоветовал вложить четверть сбережений в альтернативные валютыНачальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев назвал россиянам альтернативные валюты для вкладов.Lenta.ruВ настоящее время выбор валюты для хранения сбережений заметно снизился, так как доллары, евро, франки и фунты почти недоступны в наличном виде.АБНСейчас в России набирает популярность китайский юань в силу геополитической обстановки, указал эксперт.ПРАЙМНа фоне обострения геополитической ситуации курсы доллара и евро к рублю подскочили до исторических максимумов.ПрофильЧитать далееСвернутьГлавный региональныйГлавный региональныйНародные новостиПрофильКомсомольская правдаАБНФАНИзвестияРамблерRB НовостиЭкономика сегодняПодробнее о событииБанкир Евстифеев рассказал, как хранить сбережения в условиях санкцийИзвестия07:25Банкир Евстифеев: по 25% сбережений нужно хранить в рублях и юаняхАБН04:42Аналитик Евстифеев описал наилучший состав валютной корзины сбереженийЭкономика сегодня02:36Аналитик Евстифеев посоветовал россиянам изменить структуру портфеля личных сбереженийФАН02:42Аналитик Евстифеев посоветовал вложить четверть сбережений в альтернативные валютыLenta.ru01:41Как сохранить сегодня сбережения: названы альтернативные валютыПрофиль01:18Банкир Евстифеев: по 25% сбережений лучше хранить в рублях и «альтернативных» валютахПРАЙМ00:53Показать ещёОценить105Поделиться