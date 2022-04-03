После введения западными странами санкций в долларах и евро следует хранить не более 50% от всей суммы денежных средств, еще 25% в рублях и столько же в альтернативных валютах, заявил начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют.
Всё началось 25 марта, в День работников культуры: сотрудники РНБ при входе в здание разместили поздравительный плакат с изображением литературоведа и культуролога Юрия Лотмана, однако руководитель департамента безопасности, проходивший мимо, решил, что на постере — представитель американской культуры Марк Твен.