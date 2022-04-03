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Аналитик Евстифеев посоветовал вложить четверть сбережений в альтернативные валюты

После введения западными странами санкций в долларах и евро следует хранить не более 50% от всей суммы денежных средств, еще 25% в рублях и столько же в альтернативных валютах, заявил начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.
РЕН ТВ
"Хранение данных валют в безналичной форме позволяет защититься от валютного риска рубля, но ставки по ним снижаются и сильно контрастируют с рублевыми", — добавил он.
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На фоне обострения геополитической ситуации курсы доллара и евро к рублю подскочили до исторических максимумов.
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Банкир Евстифеев рассказал, как хранить сбережения в условиях санкций
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