На вопрос ведущей об отношении Пескова к позиции известных личностей по происходящему на Украине, пресс-секретарь указал, что, в частности, знаком с Иваном Ургантом и, по его мнению, тот является "большим патриотом", у него есть своя точка зрения, но он не выносил ее в телеэфир.