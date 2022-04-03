Lenta.ruАналитик Евстифеев посоветовал вложить четверть сбережений в альтернативные валютыНачальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев назвал россиянам альтернативные валюты для вкладов.Lenta.ruНа фоне антироссийских санкций изменился оптимальный состав валютного портфеля личных сбережений.АБН"Хранение данных валют в безналичной форме позволяет защититься от валютного риска рубля, но ставки по ним снижаются и сильно контрастируют с рублевыми", — добавил он.ПРАЙМСейчас в России набирает популярность китайский юань в силу геополитической обстановки, указал эксперт.ПРАЙМЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuГлавный региональныйПетербургский дневникКомсомольская правдаНародные новостиПрофильАБНФАНРамблерИзвестияRB НовостиПсковская Лента НовостейЭкономика сегодняПодробнее о событииБанкир Евстифеев рассказал, как хранить сбережения в условиях санкцийИзвестиявчера в 07:25Как сохранить сегодня сбережения: названы альтернативные валютыПрофильвчера в 01:18Аналитик Евстифеев посоветовал россиянам изменить структуру портфеля личных сбереженийФАНвчера в 02:42Аналитик Евстифеев описал наилучший состав валютной корзины сбереженийЭкономика сегоднявчера в 02:36Аналитик Евстифеев посоветовал вложить четверть сбережений в альтернативные валютыLenta.ruвчера в 01:41Банкир Евстифеев: по 25% сбережений нужно хранить в рублях и юаняхАБНвчера в 04:42Банкир Евстифеев: по 25% сбережений лучше хранить в рублях и «альтернативных» валютахПРАЙМвчера в 00:53Показать ещёОценить189Поделиться