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Аналитик Евстифеев посоветовал вложить четверть сбережений в альтернативные валюты

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев назвал россиянам альтернативные валюты для вкладов.
Lenta.ru
На фоне антироссийских санкций изменился оптимальный состав валютного портфеля личных сбережений.
АБН
"Хранение данных валют в безналичной форме позволяет защититься от валютного риска рубля, но ставки по ним снижаются и сильно контрастируют с рублевыми", — добавил он.
ПРАЙМ
Сейчас в России набирает популярность китайский юань в силу геополитической обстановки, указал эксперт.
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