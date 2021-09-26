ПРАЙМАналитик ФГ «ФИНАМ» Зайцева: на следующей неделе для рубля сохраняется позитивная ситуацияПривлекательности рублю добавляет повышение ключевой ставки.РИА НовостиДорогая нефть уже существенно укрепила российскую валюту, и все указывает на сохранение высоких цен.РИА НовостиПо мнению финансового аналитика, трейдера Артема Звездина, в ближайшее время нефть стабилизируется на уровне 80-85 долларов за баррель.РИА НовостиРост добычи нефти и увеличение экспорта поднимет спрос на рубли со стороны экспортеров для выплаты налогов, добавляет «РИА Новости» со слов эксперта.ИзвестияЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейНародные новостиDeita.ruИнвест-ФорсайтOAnewsФАНИзвестияЭкономика сегодняОбщественная служба новостейС чего всё началосьЧто будет с рублем до конца годаПо мнению финансового аналитика, трейдера Артема Звездина, в ближайшее время нефть стабилизируется на уровне 80-85 долларов за баррель. Поэтому ожидать ослабления рубля не стоит: наоборот, возможно укрепление к концу года до 71,6 за доллар.РИА Новости25 сентября в 01:00Подробнее о событииАналитик ФГ «ФИНАМ» Зайцева: на следующей неделе для рубля сохраняется позитивная ситуацияПРАЙМвчера в 00:00Финансисты: на курс рубля до конца года может повлиять пандемия COVID-19Lenta.ru25 сентября в 09:56Финансовые аналитики рассказали, что ждать от рубля до конца годаРЕН ТВ25 сентября в 03:04Эксперты спрогнозировали поведение рубля до конца годаИзвестия25 сентября в 04:49Финансисты дали прогноз по курсу доллара до конца годаРамблер25 сентября в 04:35Аналитик Кочетков: российский рубль остается недооцененнымЭкономика сегодня25 сентября в 08:41Что будет с рублем до конца годаРИА Новости25 сентября в 01:00Показать ещёОценить120Поделиться