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Аналитик ФГ «ФИНАМ» Зайцева: на следующей неделе для рубля сохраняется позитивная ситуация

Привлекательности рублю добавляет повышение ключевой ставки.
РИА Новости
Дорогая нефть уже существенно укрепила российскую валюту, и все указывает на сохранение высоких цен.
РИА Новости
По мнению финансового аналитика, трейдера Артема Звездина, в ближайшее время нефть стабилизируется на уровне 80-85 долларов за баррель.
РИА Новости
Рост добычи нефти и увеличение экспорта поднимет спрос на рубли со стороны экспортеров для выплаты налогов, добавляет «РИА Новости» со слов эксперта.
Известия

С чего всё началось

Что будет с рублем до конца года
По мнению финансового аналитика, трейдера Артема Звездина, в ближайшее время нефть стабилизируется на уровне 80-85 долларов за баррель. Поэтому ожидать ослабления рубля не стоит: наоборот, возможно укрепление к концу года до 71,6 за доллар.
РИА Новости25 сентября в 01:00

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