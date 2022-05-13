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Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов назвал доллар по 60 рублей опасным для бюджета России

Текущий курс рубля к доллару уже создает проблемы для российской экономики, поскольку сокращает рублевые доходы бюджета от экспорта.
РИА Новости
“Хоть и заметно упавший, экспорт превосходит импорт, что, в свою очередь, оказывает серьезную поддержку рублю”, — сказал Маслов.
РИА Новости
Доллар в моменте падал ниже 63 рублей, а евро — ниже 65.
Lenta.ru
Оптимальный курс на сегодня — 80 рублей за доллар, к чему и стремится Банк России.
РИА Новости

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Аналитик Маслов высказался о влиянии курса доллара по 60 рублей на российский бюджет
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