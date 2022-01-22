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Аналитик «ФИНАМ» Потавин: евро станет дешевле доллара в случае кризиса в еврозоне

«Чтобы курс евро к доллару опустился хотя бы до минимумов последних лет, нужно, чтобы экономическая ситуация в еврозоне стала намного хуже, чем в США», — сказал эксперт.
Lenta.ru
Текущий мировой валютный порядок поддерживается слишком большим количеством денег, и для того, чтобы курс евро упал по отношению к доллару, нужны фундаментальные причины, заявил в беседе с агентством "Прайм
" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.
РИА Новости
Минимальным соотношение евро к доллару на валютном рынке за последние 20 лет было в 2017 году и составляло 1,04.
ПРАЙМ
К ним можно отнести: состояние экономики (динамика ВВП, инфляции), динамика дефицита бюджета, внешнеторговый баланс, монетарная политика национальных центральных банков, динамика движения инвестиционного и спекулятивного капитала.
ПРАЙМ

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