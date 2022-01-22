Текущий мировой валютный порядок поддерживается слишком большим количеством денег, и для того, чтобы курс евро упал по отношению к доллару, нужны фундаментальные причины, заявил в беседе с агентством "Прайм
К ним можно отнести: состояние экономики (динамика ВВП, инфляции), динамика дефицита бюджета, внешнеторговый баланс, монетарная политика национальных центральных банков, динамика движения инвестиционного и спекулятивного капитала.
Новые поставки оружия из Британии на Украину в обход Германии станут "унижением" для Берлина, написал в статье для "Главреда" руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.