На нефтяном рынке произошло заметное снижение аппетита к риску, что может стать сдерживающим фактором для дальнейшего роста котировок, рассказала в беседе с агентством "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева.В источнике
На Кубани после сильных ливней остаются подтопленными 542 дома, к текущему моменту вода ушла из 1046 частных домовладений, там работают комиссии по оценке ущерба, сообщила пресс-служба администрации края.
В северных регионах Сибири — на юге Таймыра, в Эвенкии, на севере Красноярского края, в восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа — в сентябре будет прохладно, вплоть до заморозков, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.