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Аналитик ФК ФИНАМ Зайцева назвала причины, которые поддержат нефтяные котировки

На нефтяном рынке произошло заметное снижение аппетита к риску, что может стать сдерживающим фактором для дальнейшего роста котировок, рассказала в беседе с агентством "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева.В источнике

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Аналитик Зайцева назвала факторы, которые будут способствовать росту цен на нефть
ФАН11:21
Эксперт сообщил о перспективах нефтяного рынка
ИА Красная Весна01:47
Аналитик Зайцева рассказала, когда пойдут вверх нефтяные котировки
Lenta.ru22:49
Аналитик ФК ФИНАМ Зайцева назвала причины, которые поддержат нефтяные котировки
ПРАЙМ17:05
Нефть - ждать ли возобновления роста цен или завершения сырьевого суперцикла?
Finam.Ru13 августа в 11:10

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