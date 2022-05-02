Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского принять в Киеве его немецкого коллегу Франк-Вальтера Штайнмайера не дает главе правительства Германии возможности посетить Киев, об этом он рассказал в беседе с ZDF.
Пандемия показала, что нормальный баланс между работой и свободным временем вполне возможен, в условиях технического совершенствования, по мере внедрения искусственного интеллекта часть привычных трудовых затрат будет постепенно перекладываться на технику и технологии, отметил Нилов, добавив, что это позволит освободить время на "инвестиции в себя и свой интеллект".
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о масштабном наступлении бойцов ЛНР и Чечни по всей линии фронта в Луганской народной республике, начиная от завода "Заря" и до населенного пункта Воеводовка, в результате противник был выбит из укреппозиций и отброшен на значительное расстояние.
Парламент Эстонии 3 мая рассмотрит предложение правительству об отзыве подписи под договорами о сухопутной и морской границах с Россией от 18 февраля 2014 года, передает «Интерфакс» со ссылкой на пояснительную записку к документу.
Композитные материалы, устойчивые к экстремальным температурам, для использования в авиации и машиностроении разработаны специалистами Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) при МГТУ имени Н. Э. Баумана, 3 мая сообщили в пресс-службе НТИ.