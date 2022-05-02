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Аналитик ФНЭБ считает, что в Европе надеются на обход запрета на импорт угля из России

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков высказался о вероятности отказа Европы от российской нефти.
RT на русском
Финансовый эксперт Игорь Юшков оценил заявление немецкого канцлера Олафа Шольца о планах ЕС с 10 августа отказаться от угля, а до конца года — от нефти из РФ.
ФАН
Игорь Юшков в беседе с RT
 отметил, что еще в апреле Европа согласовала запрет на импорт угля из России.
Аргументы недели
Глава немецкого правительства рассказал о планах ЕС до конца года отказаться от поставок нефти из РФ, а также "серьёзно сократить" объёмы поставляемого газа.
Life.ru

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Аналитик Юшков высказался о вероятности отказа Европы от российской нефти
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