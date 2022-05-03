"Мое мнение, более-менее совпадающее с мнением МВФ, заключается в том, что придется ужесточить денежно-кредитную политику, но с фискальной точки зрения нужно будет компенсировать как минимум трети населения, которому придется сложно".
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать данные в СМИ о причастности ранее осуждённой гражданки Украины Надежды Савченко к убийству мирного жителя в Донбассе в 2014 году.
В интервью изданию «Народные новости» аналитик напомнил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому потребовалось вмешательство Международного Красного креста и ООН, чтобы разрешить гражданскому населению покинуть территорию «Азовстали».