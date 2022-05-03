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Аналитик FT считает, что Россия почти неуязвима с энергетической точки зрения

Обозреватель британской газеты Financial Times Мартин Вулф в интервью испанскому изданию El Mundo назвал Россию неуязвимой с энергетической точки зрения.
Комсомольская правда
"Мое мнение, более-менее совпадающее с мнением МВФ, заключается в том, что придется ужесточить денежно-кредитную политику, но с фискальной точки зрения нужно будет компенсировать как минимум трети населения, которому придется сложно".
ТАСС
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.
ТАСС
Банкир считает, что нехватка голубого топлива повысит уровень спроса на сжиженный природный газ (СПГ), а также уголь и нефть.
Комсомольская правда

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Обозреватель газеты FT счел Россию «практически неуязвимой» с точки зрения энергетики
ФАН05:26
Обозреватель Financial Times назвал Россию неуязвимой с энергетической точки зрения
Комсомольская правда04:46
Обозреватель британской газеты FT Мартин Вулф: с энергетической точки зрения Россия практически неуязвима — Инфо24.ru
Инфо2404:55
El Mundo: Россия почти неуязвима с энергетической точки зрения
Газета.Ru04:46
Аналитик FT: в энергосекторе Россия неуязвима перед санкциями Запада
Pravda.Ru05:12
Аналитик Вулф заявил, что Россия почти неуязвима с энергетической точки зрения
Московский Комсомолец04:30
Аналитик FT считает, что Россия почти неуязвима с энергетической точки зрения
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