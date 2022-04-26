Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала заявление властей Польши об отказе платить за российский газ в рублях.
«В ходе осмотра позиций, оставленных украинскими военными в Харьковской области, военнослужащие подразделения специального назначения Росгвардии обнаружили оружие, военную технику и тела погибших военнослужащих Вооружённых сил Украины и членов националистических формирований», — говорится в сообщении на сайте Росгвардии.