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Аналитик Федосова объяснила отказ властей Польши платить за российский газ в рублях

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала заявление властей Польши об отказе платить за российский газ в рублях.
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Федосова отметила, что Польша запаслась газом в хранилищах на 75—80% и может «дать фору» Германии, у которой только 33%.
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«Тем не менее на публику поляки могут продолжать информационное бравирование, параллельно закупая российский газ по реверсу от той же Германии», — рассказала эксперт.
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«Пока Россия накапливает рублёвую выручку для долгосрочного экономического маневрирования», — заключила она.
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