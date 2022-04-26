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Аналитик Федосова объяснила отказ властей Польши платить за российский газ в рублях

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала заявление властей Польши об отказе платить за российский газ в рублях.
RT на русском
Федосова отметила, что Польша запаслась газом в хранилищах на 75—80% и может «дать фору» Германии, у которой только 33%.
RT на русском
«Пока Россия накапливает рублёвую выручку для долгосрочного экономического маневрирования», — заключила она.
RT на русском
Эксперт Станислав Митрахович предположил, что поляки, возможно, будут оплачивать газ рублями, однако «не будет говорить вслух» об этом.
Вести Подмосковья

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Аналитик Федосова объяснила причину отказа Польши покупать российский газ за рубли
Вести Подмосковья10:41
Аналитик Федосова объяснила отказ властей Польши платить за российский газ в рублях
RT на русском09:33
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