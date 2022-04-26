Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала заявление властей Польши об отказе платить за российский газ в рублях.
Военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) старший лейтенант Иван Скуратовский, чье подразделение базируется в 128 километрах к северу от Мариуполя, заявил о «высокой вероятности полного уничтожения».
Басманный суд Москвы по просьбе прокурора закрыл от публики рассмотрение вопроса об аресте Василия Стрижакова, подозреваемого в покушении на телеведущего ВГТРК Владимира Соловьева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.