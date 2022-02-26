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Аналитик Федосова прокомментировала возможные санкции против российского Центробанка

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала информацию о том, что США рассматривают санкции против российского Центробанка.
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По мнению эксперта, решение не принято и обсуждение такого рода санкций может быть затянуто надолго, и одна из важных причин — «встроенность России в глобальную экономику и производственные цепочки».
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«Вопрос ещё в тактической стороне: только накануне был введён пакет санкций против крупных российских банков, и на оценку эффекта санкционного бумеранга нужно время, только после этого в США могут заговорить о более масштабных мерах», — объяснила Федосова.
RT на русском
По её мнению, США могут этим запустить эффект «домино для раздутой глобальной архитектуры финансов, многоэтажных деривативов, которую американцы так долго выстраивали».
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