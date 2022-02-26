Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала информацию о том, что США рассматривают санкции против российского Центробанка.
«Вопрос ещё в тактической стороне: только накануне был введён пакет санкций против крупных российских банков, и на оценку эффекта санкционного бумеранга нужно время, только после этого в США могут заговорить о более масштабных мерах», — объяснила Федосова.
Фракция Верховной рады "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) исключила из своих рядов депутата Илью Киву за провокационные заявления, которые, как пояснили в самой фракции, мешают переговорному процессу между Украиной и РФ о мире.
Все российские банки, которые уже попали под санкции западных стран, будут исключены из SWIFT, также планируется заморозить активы Банка России, заявила пресс-служба кабмина Германии по итогам переговоров западных лидеров, которые прошли в субботу вечером.