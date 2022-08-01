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Аналитик Федяков спрогнозировал снижение цен на овощи и фрукты в августе

Аналитик Иван Федяков заявил о возможном снижении цен на ряд овощей и фруктов в России в августе.
RT на русском
Во второй половине лета в российские магазины и на рынки поступают сезонные овощи с российских огородов и фермерских хозяйств, а в августе появляются и первые отечественные фрукты.
Радио Sputnik
"Цены на продукты из "борщевого набора" доходят до минимума в сентябре, в октябре падение прекращается, чтобы в ноябре снова начать рост", — сообщил эксперт.
ПРАЙМ
Крупные производители сезонной продукции занимаются, в некотором смысле, демпингом, наполняя рынок дешевыми и качественными товарами.
Online47.ru

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Аналитик Федяков: овощи и фрукты могут подешеветь уже в августе
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Аналитик назвал сроки максимального снижения цен на продукты в России
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