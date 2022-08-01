По словам Прозорова, попытка угона боевого самолета Военно-космических сил (ВКС) России является медийной операцией, поскольку у Киева нет побед на фронте и таким образом украинские власти пытаются отвлечь людей.
В Афганистане погиб лидер «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) Айман аз-Завахири, удар по нему нанес американский беспилотник, операцию провело ЦРУ, сообщили источники Politico, Reuters и Associated Press.
Медведев прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением после истечения в 2026 году срока договора СНВ-III.
"Отсутствие решимости не сулит ничего хорошего Украине, если российская спецоперация продолжится, тем более что некоторые европейские страны, в частности Германия и Франция, показывают собственную нерешительность", — отметил Болтон.