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Аналитик «Финам» Потавин предсказал России $120 млрд потерь от нефтяных санкций

Россия рискует потерять около $120 млрд из-за нефтяных санкций в 2023 году.
News.ru
Аналитик инвестиционной компании «Финам» Александр Потавин подсчитал возможные потери России от нефтяных санкций западных стран.
Lenta.ru
«Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов сейчас составляют около 20 миллиардов долларов в месяц. Значит, в будущем году после введения всех санкций мы можем недосчитаться около 120 миллиардов долларов», — заявил Потавин.
Lenta.ru
Сообщается, что политика санкций против России отразилась не только на доходах РФ: без российского газа в большей степени, чем США, пострадают страны Евросоюза.
В Татарстане

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Эксперт «Финама» Потавин считает, что из-за санкций Россия потеряет $120 млрд
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Эксперт: Россия потеряет около $120 млрд из-за нефтяных санкций в 2023-м
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