Однако, как отмечает аналитик, сальдо торгового баланса России сейчас сильно искажено в сторону экспорта из-за запрета на импорт большого числа товаров и услуг в РФ, что оказывает поддержку российскому рублю.
Российская компания Ural Motorcycles, производящая одноименные мотоциклы с коляской, перенесет сборочное производство из города Ирбит (Свердловская область) в Петропавловск (административный центр Северо-Казахстанской области), сообщил глава компании Илья Хаит.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против старшего офицера 56-й мотопехотной бригады украинской армии, он обвиняется в целенаправленном обстреле объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В дополнительном перечне мер поддержки экономики в условиях санкций предлагается разрешить реализацию товаров беспошлинной торговли при вылете из России в страны ЕАЭС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к правительству источник.
Словакия ведет с ЕС интенсивные переговоры о компенсации за те военные материалы, подаренные Украине, прежде всего, речь идет о комплексе ПВО С-300, сообщила пресс-секретарь минобороны Мартина Коваль-Какашчикова.