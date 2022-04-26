Будьте в Плюсе

Аналитик «Финама» Маслов заявил об опасности крепкого рубля для бюджета России

Почему так происходит, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.
ПРАЙМ
Однако, как отмечает аналитик, сальдо торгового баланса России сейчас сильно искажено в сторону экспорта из-за запрета на импорт большого числа товаров и услуг в РФ, что оказывает поддержку российскому рублю.
ПРАЙМ
20 апреля "Известия", ссылаясь на подготовленный анализ ИК "Фридом Финанс", написали, что по индексу "Сникерса" справедливый курс доллара должен быть на уровне 47 рублей.
Газета.Ru
По словам Маслова, Центральный Банк пытается сдержать укрепление национальной валюты, однако не использует всех инструментов.
Центральная Служба Новостей

Подробнее о событии

Аналитик «Финама» Маслов заявил об опасности крепкого рубля для бюджета России
Газета.Ru01:57
Аналитик Маслов: укрепление рубля несет определенную опасность для бюджета России
ПРАЙМ19:02
Самое цитируемое
Аналитик рассказал, чем опасно укрепление рубля
Алтапресс22:10
Аналитик Маслов: избыточное укрепление рубля чревато негативными последствиями для бюджета
РИА Новости19:15
Аналитик предупредил об опасности укрепления рубля для российской экономики
Вечерняя Москва19:40
Аналитик Маслов назвал опасность, которую таит в себе укрепление рубля
Общественная служба новостей19:36
Финансист Маслов предупредил об опасности избыточного укрепления рубля для бюджета
Экономика сегодня20:10

Интересное

МВД объявило в розыск по уголовной статье участницу Pussy Riot Алехину

МВД объявило в розыск участницу панк-группы Pussy Riot Марию Алехину по уголовной статье.
Lenta.ru02:38

В Приднестровье в поселке Маяк подорвали две вышки связи

В поселке Маяк Григориопольского района Приднестровья произошли взрывы, в результате которых оказались повреждены две вышки связи.
Коммерсантъ02:34

Производитель мотоциклов «Урал» перенесет сборку в Казахстан из-за санкций

Российская компания Ural Motorcycles, производящая одноименные мотоциклы с коляской, перенесет сборочное производство из города Ирбит (Свердловская область) в Петропавловск (административный центр Северо-Казахстанской области), сообщил глава компании Илья Хаит.
РИА Новости00:50

FP: доходы РФ от экспорта нефти в апреле могут существенно превзойти предыдущие показатели

По словам автора статьи, доходы России от экспорта нефти в текущем месяце могут существенно превзойти показатели за тот же период в предыдущие годы.
Lenta.ru20:26

Володин назвал Украину террористическим государством из-за покушения на журналистов

Украина является террористическим государством.
Lenta.ru01:13

СК возбудил дело против старшего офицера ВСУ по обвинению в артобстреле Донецка

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против старшего офицера 56-й мотопехотной бригады украинской армии, он обвиняется в целенаправленном обстреле объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, сообщается в Telegram-канале ведомства.
РИА Новости01:42

«Ведомости» узнали об идее разрешить duty free при выезде в страны ЕАЭС

В дополнительном перечне мер поддержки экономики в условиях санкций предлагается разрешить реализацию товаров беспошлинной торговли при вылете из России в страны ЕАЭС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к правительству источник.
РБК02:31

Кадыров пообещал $1 млн за координаты батальонов Дудаева и Мансура

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал награду $1 млн тому, кто укажет точное местоположение батальонов имени Джохара Дудаева и Шейха Мансура.
РБК20:31

Вице-мэр Ракова: В 10 стационарах Москвы внедрили новый алгоритм работы приемных отделений

Инструмент значительно ускоряет работу врачей приемных отделений - он помогает выявить пациентов, которым требуется особое внимание.
Российская газета01:54

Словакия ведет переговоры с ЕС о компенсации за военные материалы, переданные Украине

Словакия ведет с ЕС интенсивные переговоры о компенсации за те военные материалы, подаренные Украине, прежде всего, речь идет о комплексе ПВО С-300, сообщила пресс-секретарь минобороны Мартина Коваль-Какашчикова.
РИА Новости17:39