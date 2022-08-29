Газета.RuАналитик «Финама» Потавин допустил, что из-за нефтяных санкций Россия потеряет $120 млрдВ 2023 году потери России от нефтяных санкций могут составить $120 млрд.Газета.RuАналитик инвестиционной компании «Финам» Александр Потавин подсчитал возможные потери России от нефтяных санкций западных стран.Lenta.ru«Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов сейчас составляют около 20 миллиардов долларов в месяц. Значит, в будущем году после введения всех санкций мы можем недосчитаться около 120 миллиардов долларов», — заявил Потавин.Lenta.ruСообщается, что политика санкций против России отразилась не только на доходах РФ: без российского газа в большей степени, чем США, пострадают страны Евросоюза.В ТатарстанеЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЭксперт «Финама» Потавин считает, что из-за санкций Россия потеряет $120 млрдВ Татарстане10:22Эксперт: Россия потеряет около $120 млрд из-за нефтяных санкций в 2023-мNews.ru01:15Самое цитируемоеАналитик «Финама» Потавин допустил, что из-за нефтяных санкций Россия потеряет $120 млрдГазета.Ru08:13Эксперт подсчитал возможные потери России от нефтяных санкцийЕвразия Daily07:04Аналитик «Финама» Потавин допустил, что из-за нефтяных санкций Россия потеряет $120 млрдИА SM-News04:41Аналитик Потавин подсчитал потери России от нефтяных санкцийURA.Ru03:55Аналитик «Финам» Потавин предсказал России $120 млрд потерь от нефтяных санкцийLenta.ru07:37Показать ещёОценить84Поделиться