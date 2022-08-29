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Аналитик «Финама» Потавин допустил, что из-за нефтяных санкций Россия потеряет $120 млрд

В 2023 году потери России от нефтяных санкций могут составить $120 млрд.
Газета.Ru
Аналитик инвестиционной компании «Финам» Александр Потавин подсчитал возможные потери России от нефтяных санкций западных стран.
Lenta.ru
«Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов сейчас составляют около 20 миллиардов долларов в месяц. Значит, в будущем году после введения всех санкций мы можем недосчитаться около 120 миллиардов долларов», — заявил Потавин.
Lenta.ru
Если Россия будет продавать нефть по цене потолка от G7 $40 за баррель, сжатие сырьевого сектора повлечет за собой сокращение и несырьевых секторов, и доходы бюджета могут сократиться более чем вдвое.
News.ru

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Аналитик «Финама» Потавин допустил, что из-за нефтяных санкций Россия потеряет $120 млрд
Газета.Ru08:13
Эксперт: Россия потеряет около $120 млрд из-за нефтяных санкций в 2023-м
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