У руководителя появился ряд вопросов к представителям ВАДА Президент ОКР Станислав Поздняков недоумевает, почему между моментом взятия у российской фигуристки допинг-пробы в декабре и ее обработкой прошло полтора месяца.
«Во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 87 жителей в 20 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — рассказала ФСБ, добавив, что деятельность прекратили 26 подпольных оружейных мастерских.
Общая сумма денежных доходов россиян в 2020 году оказалась почти на 600 миллиардов рублей больше, чем считалось ранее — 63,4 триллиона рублей, а падение реальных располагаемых доходов в первый пандемийный год составило 2 процента, а не 2,8 процента.