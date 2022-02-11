Будьте в Плюсе

В Fitch допустили рост ставок по ипотеке в России до 15%

Ставки по ипотечным кредитам в России могут подняться до 15%.
Газета.Ru
Средняя ставка
 по ипотеке в РФ на первичном рынке равна 10,44%, на вторичном рынке — 10, 56%.
ФАН
Продолжение роста ставок в банках во многом связывают с действиями ЦБ по увеличению ключевой ставки.
Телеканал 360°
Другие эксперты посчитали, что ставка максимально вырастет до 12-13 процентов годовых, а к концу 2022 года стабилизируется на уровне 10-11 процентов.
Lenta.ru

Подробнее о событии

В Fitch допустили рост ставок по ипотеке в России до 15%
Газета.Ru02:33
Ипотека надстроила процент
Коммерсантъ17:21
Самое цитируемое
Эксперт Лопатин прогнозирует рост ипотечных ставок в России до 15%
Banki Loans02:14
Аналитик Fitch Антон Лопатин: ставки по ипотеке в России могут вырасти до 15 процентов
Lenta.ru01:20
Ставки по ипотеке могут подняться в России до 15%
ФАН01:43
Ставка по ипотеке в России вырастет до 15%
Deita.ru01:15
«Коммерсант»: в России ожидается рост ставок по ипотеке до 15%
Единый банк00:56
«Коммерсант»: в России ставки по ипотеке вырастут до 15%
Телеканал 360°21:56

Интересное

Вторая волна пенсионных и социальных выплат в России стартует 11 февраля 2022 года

В России 11 февраля 2022 года стартует вторая волна перечислении пенсионных и социальных выплат на банковскую карту «Мир» от Пенсионного фонда России.
Banki Loans01:42

Агент Брик подтвердила смерть актрисы и заявила, что та не болела коронавирусом

Представительница артистки заявила, что та не болела коронавирусом. Она не назвала точную причину смерти Брик.
Lenta.ru02:28

Доцент Сорокина пояснила, что выйти на пенсию в 60 лет можно со страховым стажем 37 лет

Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина назвала условия для выхода на пенсию по «старому» пенсионному возрасту, то есть в 60 лет для мужчин и в 55 для женщин.
Lenta.ru19:18

Глава ОКР Поздняков заявил о нарушении сроков обработки декабрьской допинг-пробы Валиевой

У руководителя появился ряд вопросов к представителям ВАДА Президент ОКР Станислав Поздняков недоумевает, почему между моментом взятия у российской фигуристки допинг-пробы в декабре и ее обработкой прошло полтора месяца.
Советский спорт01:50
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

ФСБ задержала почти 90 подпольных торговцев оружием в 20 регионах России

«Во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 87 жителей в 20 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — рассказала ФСБ, добавив, что деятельность прекратили 26 подпольных оружейных мастерских.
РБК02:36

Росстат заявил о пересмотре доходов граждан от собственности за 2020 год на 1 трлн рублей

Общая сумма денежных доходов россиян в 2020 году оказалась почти на 600 миллиардов рублей больше, чем считалось ранее — 63,4 триллиона рублей, а падение реальных располагаемых доходов в первый пандемийный год составило 2 процента, а не 2,8 процента.
Lenta.ru22:53

Президент США Байден призвал американцев незамедлительно эвакуироваться с Украины

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу NBC заявил, что гражданам страны необходимо незамедлительно покинуть Украину.
Lenta.ru23:49

Пририсовавший глаза на картине ученицы Малевича объяснил свой поступок просьбой подростков

Бывший охранник екатеринбургского Ельцин Центра Александр Васильев, пририсовавший глаза на картине «Три фигуры» кисти ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской, объяснил свой поступок.
Lenta.ru02:12

В Eat This, Not That названы 5 напитков, помогающих быстрее избавиться от жира на животе

Эксперты перечислили пять напитков, которые помогают быстрее сжигать висцеральный жир – жир на животе.
FBM.ru01:55