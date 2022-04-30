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Аналитик Фролов объяснил заявление главы Минфина Германии об отказе оплаты газа в рублях

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT прокомментировал заявление главы Министерства финансов Германии Кристиана Линдера о том, что страна не планирует и в будущем платить за газ в рублях.
RT на русском
Министр финансов Германии не имеет отношения к контрактам, которые подписывают частные компании для покупки российского газа.
Национальная служба новостей
Заявления, что ФРГ намерена избавиться от энергозависимости РФ, направлены на простых немцев.
ФАН
«Если «Газпром» не будет поставлять газ немецким компаниям, то в Германии десятки тысяч людей окажутся без работы, а страна лишится части отраслей своей промышленности», - пояснил эксперт.
Национальная служба новостей

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Аналитик объяснил заявление главы Минфина ФРГ об отказе оплачивать газ РФ рублями внутренними проблемами Германии
Национальная служба новостей10:45
Аналитик Фролов объяснил заявление главы Минфина Германии об отказе оплаты газа в рублях
RT на русском09:55
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