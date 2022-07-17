"В данное время не наблюдается нехватки предложений нефти. Рынок спроса и предложения нефти развивается стабильно. Нефть до сих пор остается предметом стабильности в рамках мирового энергетического кризиса", — заявил Фролов.
Фроловым сказано, что попытки властей США агитировать добытчиков нефти замещать российское сырьё является внесением смуты в тот процесс, который был налажен, когда вновь было задействовано соглашение ОПЕК+.
Цетробанк РФ не увидел необходимости возмещать банкам потери от санкционной заморозки их денег в Национальном расчетном депозитарии (НРД), передает РБК, ссылаясь на ответ регулятора на обращение Ассоциации банков России (АБР).
Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова, сообщил портал Страна.ua со ссылкой на соответствующие указы.