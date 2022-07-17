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Аналитик Фролов рассказал о планах США убрать Россию с рынка нефтепродуктов

Обращение США к Саудовской Аравии по вопросу увеличения нефтедобычи связано с желанием американцев заместить Россию на рынке нефтепродуктов другим игроком.
Lenta.ru
16 июля лидер США Джо Байден завершил первое турне в качестве президента на Ближний Восток.
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"В данное время не наблюдается нехватки предложений нефти. Рынок спроса и предложения нефти развивается стабильно. Нефть до сих пор остается предметом стабильности в рамках мирового энергетического кризиса", — заявил Фролов.
NVL
Фроловым сказано, что попытки властей США агитировать добытчиков нефти замещать российское сырьё является внесением смуты в тот процесс, который был налажен, когда вновь было задействовано соглашение ОПЕК+.
Ореанда-Новости

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Аналитик Фролов рассказал о планах США убрать Россию с рынка нефтепродуктов
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