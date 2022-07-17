"В данное время не наблюдается нехватки предложений нефти. Рынок спроса и предложения нефти развивается стабильно. Нефть до сих пор остается предметом стабильности в рамках мирового энергетического кризиса", — заявил Фролов.
Фроловым сказано, что попытки властей США агитировать добытчиков нефти замещать российское сырьё является внесением смуты в тот процесс, который был налажен, когда вновь было задействовано соглашение ОПЕК+.
Советник бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер Нил Гардинер отреагировал на слова президента США Джо Байдена о систематическом притеснении ирландцев властями Соединенного Королевства.
Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс озвучил страны-лидеры по объему замороженных российских активов в Европейском союзе (ЕС) — среди них оказались ФРГ, Франция, Австрия, Ирландия, Бельгия и Люксембург.