Аналитик FxPro раскрыл влияние рынков Турции и Белоруссии на рубль
Смотрите также
Депутаты Европарламента не признали выборы в Белоруссии
«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян
Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским
Рабочий на МЗКТ во время визита Лукашенко предложил ему застрелиться
Светлана Бондарчук вышла замуж в платье за 700 тысяч рублей
ЦИК Белоруссии ответил на жалобы по президентским выборам
Украина отозвала посла в Белоруссии
Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»
Суд признал законным продление домашнего ареста Ефремову до января
Кузнецова рассказала о состоянии ребенка, которым жонглировал отец
Предприятия в Белоруссии приостанавливают работу из-за забастовок
Президент Мексики обсудил с Путиным вакцину от коронавируса
В Свердловской области разрешили открыться кафе и ресторанам
Что станет с рублем на текущей неделе
Врач-нефролог Артюхина назвала самый вредный продукт для почек
В России создали самый дешевый электромобиль в мире
Руководителя секты «бога Кузи» приговорили к шести годам колонии
Глава Минздрава Белоруссии заявил о двух погибших во время протестов
Россия ответила на призыв Макрона поддержать протесты в Белоруссии
Радий Хабиров подтвердил, что встреча с защитниками Куштау сорвалась
Украина отозвала посла в Белоруссии
Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским
В машине военного атташе России в Нидерландах обнаружили прослушку
Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году
SANA: при ударе самолета США в Сирии погиб один военный
«Калашников» создал новый автомат АК-19
В Свердловской области разрешили открыться кафе и ресторанам
В Минтруде заявили о невозможности сделать 31 декабря выходным
Адвокат заявил, что жизни Ефремова угрожает опасность
Минобороны Белоруссии объяснило появление техники на дорогах страны
Смягчение накала на рынках Турции и Белоруссии способно вернуть интерес инвесторов к российской валюте, считает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. По его словам, текущая неделя будет крайне важной для рубля.В источнике
С чего всё началось
Почему эта неделя станет критически важной для рубля
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - Российский рубль был довольно устойчивым на прошлой неделе, не отрываясь далеко от отметки 86 за евро и 73 за доллар.
Российская газета23:00
Подробнее о событии