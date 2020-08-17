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Народные новости
Народные новости

Аналитик FxPro раскрыл влияние рынков Турции и Белоруссии на рубль

Смягчение накала на рынках Турции и Белоруссии способно вернуть интерес инвесторов к российской валюте, считает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. По его словам, текущая неделя будет крайне важной для рубля.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Почему эта неделя станет критически важной для рубля

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - Российский рубль был довольно устойчивым на прошлой неделе, не отрываясь далеко от отметки 86 за евро и 73 за доллар.
Российская газета23:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Эксперт заявил, что эта неделя станет критически важной для рубля

Газета.Ru09:15
RT на русском

Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля

RT на русском08:13
Российская газета

Почему эта неделя станет критически важной для рубля

Российская газета23:00
Deita.ru

Следующая неделя станет для рубля критической – эксперт

Deita.ru04:15
URA.Ru

Экономист предсказал резкий скачок доллара и евро

URA.Ru23:57
Народные новости

Аналитик FxPro раскрыл влияние рынков Турции и Белоруссии на рубль

Народные новости06:59
Konkurent.ru

По 80 руб. за доллар. Эксперт дал неутешительный прогноз

Konkurent.ru14 августа в 01:12

Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ru10:19
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Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
РИА Новости00:59
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Открыто новое лекарство от коронавируса

Ученые Школы молекулярной инженерии имени Притцкера (PME) при Чикагском университете в США идентифицировали уже используемое лекарство, которое эффективно в борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru23:30
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Игра по мотивам «Скотного двора» Джорджа Оруэлла от авторов Reigns выйдет осенью

Разработчики серии Reigns из студии Nerial сообщили, что их новая игра Orwell's Animal Farm, основанная на «Скотном дворе» Джорджа Оруэлла, выйдет этой осенью Игроки возьмут под свой контроль животных на ферме, выбирая определённую сторону — это в итоге отразится на судьбе всех обитателей.
Игромания.ру09:59

Россия ответила на призыв Макрона поддержать протесты в Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "лицемерием" призыв президента Франции Эммануэля Макрона к Европейскому союзу поддерживать участников мирных демонстраций в Белоруссии.
Газета.Ru07:27
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Радий Хабиров подтвердил, что встреча с защитниками Куштау сорвалась

Яппаров был нашим защитником, а не активистом, — продолжает Габбасов, — он также является действующим адвокатом задержанных на Куштау активистов, жителей села Урняк, которым, несмотря на слова Хабирова, сегодня начали выносить по 7-15 суток ареста.
Эхо Москвы в Уфе09:20
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«Аэрофлот» сравнил нынешние цены на авиабилеты с временами СССР

Дешевых авиабилетов в Советском Союзе никогда не было — средней зарплаты в то время не хватило бы даже на полбилета на рейс Москва — Нью-Йорк, рассказал генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости08:46
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