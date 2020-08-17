Аналитик FxPro раскрыл влияние рынков Турции и Белоруссии на рубль

Смягчение накала на рынках Турции и Белоруссии способно вернуть интерес инвесторов к российской валюте, считает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. По его словам, текущая неделя будет крайне важной для рубля.