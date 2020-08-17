Аналитик FxPro раскрыл влияние рынков Турции и Белоруссии на рубль
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Смягчение накала на рынках Турции и Белоруссии способно вернуть интерес инвесторов к российской валюте, считает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. По его словам, текущая неделя будет крайне важной для рубля.В источнике
С чего всё началось
Почему эта неделя станет критически важной для рубля
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - Российский рубль был довольно устойчивым на прошлой неделе, не отрываясь далеко от отметки 86 за евро и 73 за доллар.
Российская газетавчера в 23:00
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