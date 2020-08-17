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Народные новости
Народные новости

Аналитик FxPro раскрыл влияние рынков Турции и Белоруссии на рубль

Смягчение накала на рынках Турции и Белоруссии способно вернуть интерес инвесторов к российской валюте, считает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. По его словам, текущая неделя будет крайне важной для рубля.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Почему эта неделя станет критически важной для рубля

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - Российский рубль был довольно устойчивым на прошлой неделе, не отрываясь далеко от отметки 86 за евро и 73 за доллар.
Российская газетавчера в 23:00
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Царьград

«Пока гром не грянет»: Рублю ничего не угрожает, но… - мнение аналитика

Царьградвчера в 14:02
Газета.Ru

Эксперт заявил, что эта неделя станет критически важной для рубля

Газета.Ruвчера в 09:15
Дума ТВ

Эксперт: текущая неделя станет критически важной для рубля

Дума ТВвчера в 03:17
RT на русском

Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля

RT на русскомвчера в 08:13
Рамблер

Рублю предсказали обвал из-за протестов в Белоруссии

Рамблервчера в 03:02
URA.Ru

Экономист предсказал резкий скачок доллара и евро

URA.Ruвчера в 23:57
Российская газета

Почему эта неделя станет критически важной для рубля

Российская газетавчера в 23:00

В Белоруссии после трансляции разгона акций закрыли телеканал

В протоколе общего собрания, на котором присутствовали два человека, указано, что причиной увольнения Акберова стала трансляция видео с жестким разгоном акции протеста и мнения иностранных политологов о ситуации в Беларуси.
РБК22:34
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Зарубежная недвижимость остается без движения

Парламентарии не спешат избавляться от домов и квартир за границей Согласно опубликованным декларациям о доходах депутатов Госдумы и членов Совета федерации, у почти трех десятков парламентариев и членов их семей есть собственность за границей.
Коммерсантъвчера в 18:13
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В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ruвчера в 10:19
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В Конгрессе США призвали «отвергать агрессию Москвы» в Белоруссии

Вашингтон, 18 августа 2020, 06:34 — REGNUM Администрации президента США следует отвергнуть предложение о военной помощи, которое якобы поступило из России в адрес Белоруссии на фоне «продолжающихся мирных протестов».
REGNUM23:34
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Счетная палата выявила в СФУ неконкурентные закупки на 4,4 млрд рублей

Общая стоимость заключенных по результатам проверенных Счетной палатой закупок составила 8,75 млрд рублей, а экономия средств, осуществленная университетом, составила 4,6%. Кроме того, Счетная палата выявила и другие нарушения.
ТАСС17:26
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У журналистов пресс-пула Мишустина выявлены новые случаи коронавируса

У журналистов правительственного пресс-пула, которые сопровождают премьера России Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, в ходе регулярного тестирования выявлены новые положительные тесты на коронавирус.
Вести.Ruвчера в 11:28
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