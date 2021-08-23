«При прочих равных дальнейшее снижение цен на нефть может негативно сказаться на рубле и привести к подъему пары USD/RUB выше 75 рублей», — добавил он. Ранее аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов заявил, что курс рубля зависит не только от сырьевых рынков, но и от геополитических рисков.В источнике
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о блокировке доступа к веб-ресурсам "Ростелекома", газет "Московский комсомолец", "Версия" и других.