«При прочих равных дальнейшее снижение цен на нефть может негативно сказаться на рубле и привести к подъему пары USD/RUB выше 75 рублей», — добавил он. Ранее аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов заявил, что курс рубля зависит не только от сырьевых рынков, но и от геополитических рисков.

Газета.Ru Газета.Ru Народные новости