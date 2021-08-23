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Аналитик Галактионов: снижение цен на нефть может негативно сказаться на курсе рубля

«При прочих равных дальнейшее снижение цен на нефть может негативно сказаться на рубле и привести к подъему пары USD/RUB выше 75 рублей», — добавил он. Ранее аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов заявил, что курс рубля зависит не только от сырьевых рынков, но и от геополитических рисков.В источнике

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Аналитик Галактионов: снижение цен на нефть может негативно сказаться на курсе рубля
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