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Аналитик Голан: санкции в отношении алмазов из России скажутся на всей мировой отрасли

Санкции в отношении российской алмазной индустрии окажут негативное влияние на мировую отрасль, считают опрошенные РИА Новости американские эксперты.
РИА Новости
На долю "Алросы" приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов.
РИА Новости
Объем продаж компанией алмазов и бриллиантов в прошлом году достиг 4,169 миллиарда долларов.
РИА Новости
О незаменимости российской доли в объеме мирового рынка ископаемых алмазов говорит также и аналитик британской инвестиционной компании Liberum Capital Limited Бен Девис.
ПРАЙМ

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Аналитик Голан заявил, что санкции в отношении алмазов из РФ скажутся на мировой отрасли
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Аналитик Голан: санкции в отношении алмазов из России скажутся на всей мировой отрасли
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