Ограничительные меры стран Запада в отношении России изменят международную финансовую систему из-за необходимости поддерживать отношения с Москвой в условиях блокады, заявил РИА Новости венесуэльский депутат Рой Даса.
Власти США объявили награду до 10 миллионов долларов за информацию о шести предполагаемых «российских разведчиках», сотрудниках Главного разведуправления России (ГРУ), которые подозреваются в причастности к кибератаке в 2017 году с применением вируса NotPetya.
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что попытки США добиться ухода России с Украины объясняются тем, чтобы Москва не смогла вновь провести подобную нынешней военную операцию даже через несколько лет.
«Сегодня, 26 апреля, в "Булгаргаз" поступило уведомление, что поставки природного газа от ООО "Газпром экспорт" будут приостановлены с 27 апреля 2022 года»,— говорится в сообщении Министерства энергетики Болгарии.
Президент России Владимир Путин согласился с предложением генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша на привлечение Международного комитета Красного Креста (МККК) к эвакуации мирных граждан с завода «Азовсталь» в Мариуполе.