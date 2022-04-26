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Аналитик Голан: санкции в отношении алмазов из России скажутся на всей мировой отрасли

Санкции в отношении российской алмазной индустрии окажут негативное влияние на мировую отрасль, считают опрошенные РИА Новости американские эксперты.
РИА Новости
На долю "Алросы" приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов.
РИА Новости
Объем продаж компанией алмазов и бриллиантов в прошлом году достиг 4,169 миллиарда долларов.
РИА Новости
О незаменимости российской доли в объеме мирового рынка ископаемых алмазов говорит также и аналитик британской инвестиционной компании Liberum Capital Limited Бен Девис.
РИА Новости

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