Финансы
Экономика сегодняGoldman Sachs прогнозирует восстановление рубля через пару лет
Курс российской национальной валюты к доллару будет изменяться в соответствии с колебаниями цен на нефть марки Brent и постепенно вернется к своему значению до обвала в 61 рубль. По прогнозу аналитика Goldman Sachs, это произойдет в течение двух лет.
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с чего всё началось
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и после провала к 75 рублям за доллар и стабилизации постепенно вернется за два года к 61 рублю, заявил аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф в своем обзоре, который есть в распоряжении РИА Новости.РИА Новости12 марта в 19:40
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Доллар снова будет стоить 61 рубль: смелый прогноз от западных финансистов
Комсомольская правдавчера в 07:27
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